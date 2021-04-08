Основной проблемой украинского отопительного сезона является большая задолженность за газ и коммунальные услуги. Об этом в интервью Украина.ру рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич

В целом на украинском рынке газа накопились многомиллиардные долги. Власть пока даже не рассмотрела проект, в котором предлагается списание и реструктуризация долгов, сказал эксперт.

«Главная проблема — накопление огромных долгов за газ и коммунальные услуги в целом. Задолженность за услуги ЖКХ превысила 80 млрд грн. Эта проблема системно не решается, более того, власти эту проблему усугубляют», — полагает Марунич.

Марунич: Власти Украины игнорируют нарастающие долги за ЖКХ © РИА Новости, Нина Зотина

68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё более 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.

Опрос проводился во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской народных республик. Он проходил в форме телефонного интервью с 12 по 15 сентября. В итоге было опрошено 5 тысяч респондентов.