Большое количество молодежи сейчас обрабатываются прозападными интернет-ресурсами, в том числе польскими и прозападными НКО. Чтобы не допустить нарастания протестов, Белоруссии необходимо сотрудничать с Россией, сказал эксперт.
«Надо менять сам подход к работе с гражданским обществом. Не просто говорить о каких-то вопросах в изменении конституции, а четко выдерживать магистральный путь. А магистральный путь — это интеграция с Россией», — полагает Геращенко.
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В состав Координационного совета организации российских соотечественников Белоруссии (КСОРС) входят 25 общественных объединений. Председателем КСОРС является Андрей Геращенко.