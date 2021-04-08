Количество антибелорусски настроенных граждан будет расти, и гражданское общество может поменяться в худшую сторону, если государство не изменит к нему свой подход. Об этом в интервью Украина.ру рассказал председатель Координационного совета Российских соотечественников в Белоруссии (КСОРС) Андрей Геращенко

Большое количество молодежи сейчас обрабатываются прозападными интернет-ресурсами, в том числе польскими и прозападными НКО. Чтобы не допустить нарастания протестов, Белоруссии необходимо сотрудничать с Россией, сказал эксперт.

«Надо менять сам подход к работе с гражданским обществом. Не просто говорить о каких-то вопросах в изменении конституции, а четко выдерживать магистральный путь. А магистральный путь — это интеграция с Россией», — полагает Геращенко.

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