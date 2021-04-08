Неправильно ожидать, что вопрос с днепровской водой для Крыма может быть решен дипломатическим путем. Об этом рассказал директор Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру

Василий Колташов: Вернувшись в Россию, Крым избежал социально-экономической катастрофы © РИА Новости, Александр Натрускин Петру Порошенко и еще четверым лицам из-за ущерба, причиненного водной, энергетической, транспортной и продовольственной блокадами региона.

Украинское государство, будучи абсолютно несамостоятельным в принятии решений и фактически являясь колониальной администрацией США, Британии и Евросоюза, никогда не допустит нормальных отношений с Крымом и будет всячески вредить его жителям, подчеркнул эксперт.

«Поэтому никакого дипломатического решения вопроса в краткосрочной и среднесрочной перспективе не будет. Если украинские политики постоянно заявляют, что они ведут войну против России, и у них есть бесконечные претензии, касающиеся Крыма, как можно рассчитывать на то, что они пойдут на переговоры, решат частный вопрос и прекратят водную блокаду? Это невозможно», — категоричен Колташов.

Экономист добавил, что это «бандеровское» государство должно потерпеть крах, и только тогда будут урегулированы все вопросы, включая некоторые технические вопросы экономической связи Крыма с приграничными украинскими регионами, вопросы поставки продуктов и многое другое.

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