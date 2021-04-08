Главной задачей Координационного совета российских соотечественников в Белоруссии (КСОРС) является сохранение русского языка и культуры и укрепление отношений с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель КСОРС Андрей Геращенко

В КСОРС есть национальные общественные объединения русских, чувашей, татар и дагестанцев, есть ветеранские организации блокадников, ветеранов ракетных войск, есть две казачьи организации. Каждая из них работает по своим направлениям, сказал эксперт.

«Основная задача — это, конечно же, культурная и просветительская деятельность, направленная на сохранение русского языка, русской культуры и исторической правды, а также укрепление союзных отношений с Россией», — рассказал Геращенко.

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