В КСОРС есть национальные общественные объединения русских, чувашей, татар и дагестанцев, есть ветеранские организации блокадников, ветеранов ракетных войск, есть две казачьи организации. Каждая из них работает по своим направлениям, сказал эксперт.
«Основная задача — это, конечно же, культурная и просветительская деятельность, направленная на сохранение русского языка, русской культуры и исторической правды, а также укрепление союзных отношений с Россией», — рассказал Геращенко.
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В состав Координационного совета организации российских соотечественников в Белоруссии (КСОРС) входят 25 общественных объединений. Председателем КСОРС является Андрей Геращенко.