Стремительное нашествие крупных российских компаний не позволило бы развиваться целому ряду небольших местных фирм Крыма, а так оно оставило возможности развития собственных предприятий. Об этом рассказал директор Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру

«Крым. Отечество. Навсегда» №58: УкрСМИ: танки в Крыму — Украина готова ответить © кадр из видео Украина.ру

В то же время эксперт отметил, что постепенный приход на крымский рынок федеральных торговых сетей не приведет ни к какому социальному коллапсу.

«Постепенное пришествие российских торговых сетей будет происходить, но это приведет к определённым слияниям и поглощениям. Рынок все равно будет развиваться, и будет расширяться ниша сферы услуг. Если торговля промышленными товарами, которой занимаются мелкие магазинчики, будет не столь рентабельна, можно будет открывать кафе и небольшие заведения. Они в Крыму множатся и работают», — указал Колташов.

Российская экономическая стратегия состоит в том, чтобы национальное производство развивать, защищать и всячески поощрять, это поощрение помогает крымской экономике и будет способствовать развитию крымского народного хозяйства, заключил собеседник издания.

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