За семь лет после возвращения Крыма в состав России Москва сделала на полуострове очень много: построен Крымский мост, трасса «Таврида», решаются вопросы по организации туристического бизнеса, улучшения инфраструктуры. Тем не менее есть целый ряд проблем и вопросов, которые тормозят развитие региона.
В то же время эксперт отметил, что постепенный приход на крымский рынок федеральных торговых сетей не приведет ни к какому социальному коллапсу.
«Постепенное пришествие российских торговых сетей будет происходить, но это приведет к определённым слияниям и поглощениям. Рынок все равно будет развиваться, и будет расширяться ниша сферы услуг. Если торговля промышленными товарами, которой занимаются мелкие магазинчики, будет не столь рентабельна, можно будет открывать кафе и небольшие заведения. Они в Крыму множатся и работают», — указал Колташов.
Российская экономическая стратегия состоит в том, чтобы национальное производство развивать, защищать и всячески поощрять, это поощрение помогает крымской экономике и будет способствовать развитию крымского народного хозяйства, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.