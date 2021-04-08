Ранее крымский журналист Константин Кнырик указал, что при Украине был разрушен серьезный промышленный потенциал Керчи, который сегодня нужно восстанавливать, но пока инициатив в этом направлении нет.
Экономическая стратегия России принципиально другая, нежели экономическая стратегия Украины, которая следует указаниям МВФ и разрушает свое производство, подчеркнул эксперт.
«Российская экономическая стратегия состоит в том, чтобы национальное производство развивать, защищать и всячески поощрять. Это поощрение помогает крымской экономике и будет способствовать развитию крымского народного хозяйства», — уверен Колташов.
Экономист добавил, что, вернувшись в состав России, Крым смог избежать массового обнищания, массовой безработицы и краха всей туристической отрасли, которая накрывает Украину с 2014 года и по сей день.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.