Если строительная отрасль Крыма оживает, то и вся крымская промышленность тоже имеет потенциал для восстановления. Об этом рассказал директор Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру

Константин Кнырик: Международное непризнание никак не отражается на жизни Крыма © РИА Новости, Владимир Трефилов Константин Кнырик указал, что при Украине был разрушен серьезный промышленный потенциал Керчи, который сегодня нужно восстанавливать, но пока инициатив в этом направлении нет.

Экономическая стратегия России принципиально другая, нежели экономическая стратегия Украины, которая следует указаниям МВФ и разрушает свое производство, подчеркнул эксперт.

«Российская экономическая стратегия состоит в том, чтобы национальное производство развивать, защищать и всячески поощрять. Это поощрение помогает крымской экономике и будет способствовать развитию крымского народного хозяйства», — уверен Колташов.

Экономист добавил, что, вернувшись в состав России, Крым смог избежать массового обнищания, массовой безработицы и краха всей туристической отрасли, которая накрывает Украину с 2014 года и по сей день.

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