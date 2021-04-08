После возвращения Крыма в состав РФ нужно было внедрить в регионе советскую модель управления в среднеазиатских республиках. Об этом рассказал руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик в интервью изданию Украина.ру

Константин Кнырик: Международное непризнание никак не отражается на жизни Крыма © РИА Новости, Владимир Трефилов

В этом случае необходимо было сделать так, чтобы крупный руководящий пост занимал кто-то из крымчан, а его заместителем был кто-то из «материковой части России», со связями с Москвой и знанием общероссийского законодательства и процессов, указал эксперт.

«К сожалению, на это не пошли. По каким причинам? Мне трудно сказать, я не чиновник. Мне также непонятно, почему всех тех товарищей, которые были против присоединения, но потом резко переобулись и стали большими патриотами России, оставили в уютных кабинетах. Видимо, за неимением других», — рассуждает Кнырик.

По его мнению, нужно было доверить управление не тем, у кого якобы есть какой-то опыт, а тем, для кого дело чести, чтобы в российском Крыму было лучше, чем в украинском, однако выбор был сделан в пользу тех, у кого был некий «опыт».

Собеседник издания добавил, что отсутствие подготовленных для Крыма кадров служит очередным доказательством того, что Россия не готовилась к возвращению полуострова, и это было спонтанное решение.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.