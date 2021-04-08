За семь лет после возвращения Крыма в состав России Москва сделала на полуострове очень много: построен Крымский мост, трасса «Таврида», решаются вопросы по организации туристического бизнеса, улучшения инфраструктуры. Тем не менее есть целый ряд проблем и вопросов, которые тормозят развитие региона.
С патриотической точки зрения крымчанам непонятно, почему Сбербанк не работает в Крыму, но с точки зрения денег это логично, они опасаются западных санкций и не хотят потерять свою капитализацию в Европе, указал эксперт.
«Что касается крупных торговых сетей, то у нас есть вполне неплохие свои, которые развиваются. Если бы к нам зашла какая-нибудь крупная торговая сеть, возможно, ценообразование и поменялось бы. С другой стороны, вряд ли бы наши крымские сети выдержали с ними конкуренцию», — рассуждает Кнырик.
С учетом того, насколько сейчас усилилось разного рода давление на Россию, ожидать официального международного признания Крыма не стоит, и отсутствие этого признания никак не отражается на жизни рядовых граждан, заключил собеседник издания.
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