Банковский сектор в Крыму в той или иной степени работает, обходные пути с точки зрения функционирования кредитных и дебетовых карт найдены. Везде можно рассчитаться той же VISA или MasterCard, никакой проблемы в этом нет. Об этом рассказал руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик в интервью изданию Украина.ру

Константин Кнырик: Международное непризнание никак не отражается на жизни Крыма © РИА Новости, Владимир Трефилов

С патриотической точки зрения крымчанам непонятно, почему Сбербанк не работает в Крыму, но с точки зрения денег это логично, они опасаются западных санкций и не хотят потерять свою капитализацию в Европе, указал эксперт.

«Что касается крупных торговых сетей, то у нас есть вполне неплохие свои, которые развиваются. Если бы к нам зашла какая-нибудь крупная торговая сеть, возможно, ценообразование и поменялось бы. С другой стороны, вряд ли бы наши крымские сети выдержали с ними конкуренцию», — рассуждает Кнырик.

С учетом того, насколько сейчас усилилось разного рода давление на Россию, ожидать официального международного признания Крыма не стоит, и отсутствие этого признания никак не отражается на жизни рядовых граждан, заключил собеседник издания.

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