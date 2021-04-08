Если ставить своей целью выделить какие-то проблемные участки Крыма, то их можно найти в любой ситуации. Но все эти проблемы рано или поздно решатся. Об этом рассказал руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик в интервью изданию Украина.ру

Константин Кнырик: Международное непризнание никак не отражается на жизни Крыма © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт отметил, что в Крыму существует большая проблема регулирования ситуации с землей, потому что все предыдущие землеотведения, которые были в украинские годы, вызывают вопросы в плане коррупционной составляющей и в плане конкретных лиц, которым выделялись участки и объекты недвижимости.

«Вторая проблема — серьезный промышленный потенциал Керчи, который был угроблен во времена Украины. Его нужно восстанавливать, но пока инициатив в этом направлении нет», — сетует Кнырик.

Третий проблемный участок — ЖКХ и общий жилой фонд, которые в несколько раз проблемнее, чем в целом по России, причем на эту проблему обращал внимание сам президент РФ Владимир Путин, указал журналист.

Поэтому проблем хватает везде, но ими планомерно занимаются, заключил собеседник издания.

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