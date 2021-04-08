По словам Геращенко, прямых притеснений в отношении КСОРС со стороны власти Белоруссии не было, однако чувствовалось недружественное отношение. В то же время многие НКО, с которыми белорусская власть пыталась работать и взаимодействовать, присоединились к протестующим, указал он.
При этом, отметил Геращенко, власти Белоруссии долгое время воспринимали пророссийские организации не как часть гражданского общества и своих союзников, а как что-то отдельное, едва ли не инородное.
«Мы, российские соотечественники и те политические пророссийские партии, которые будут создаваться, являемся ближайшими союзниками белорусского народа и белорусского государства, потому что мы в первую очередь заинтересованы в укреплении стержневого направления нашей внешней политики — союза с Россией», — сказал он.
По словам эксперта, именно этот союз обеспечит и независимость Беларуси, и ее устойчивость перед попытками совершить цветную революцию.
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