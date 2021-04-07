Заместитель министра энергетики и исполняющий обязанности главы ведомства Юрий Витренко подал в отставку, сообщили ряд украинских изданий со ссылкой на свои источники 7 апреля

По данным «Экономической правды», о своей отставке Витренко заговорил около двух недель назад и в то же время вывез все личные вещи из министерства.

Как пишет украинское издание «Левый берег», президент Владимир Зеленский разочаровался в Витренко из-за того, что тот не решил ни одной из существующих в украинской энергетике проблем.

Издание отмечает, что при Витренко лишь усилились разногласия с МВФ, а также у чиновника возник конфликт с главой правительства Денисом Шмыгалем.

Не тушкой, так чучелом. Как Витренко попытаются утвердить во власти © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

Однако президент не торопится его подписывать, поскольку еще не найден новый кандидат на пост руководителя министерства энергетики.

Сам Витренко отказался комментировать информацию о своей отставке.