По данным «Экономической правды», о своей отставке Витренко заговорил около двух недель назад и в то же время вывез все личные вещи из министерства.
Как пишет украинское издание «Левый берег», президент Владимир Зеленский разочаровался в Витренко из-за того, что тот не решил ни одной из существующих в украинской энергетике проблем.
Издание отмечает, что при Витренко лишь усилились разногласия с МВФ, а также у чиновника возник конфликт с главой правительства Денисом Шмыгалем.
По данным источников, заявление Витренко было написано до поездки украинской делегации во главе с Зеленским в Катар.
Однако президент не торопится его подписывать, поскольку еще не найден новый кандидат на пост руководителя министерства энергетики.
Сам Витренко отказался комментировать информацию о своей отставке.