В качестве ключевого шага на пути в НАТО Украина должна реформировать Службу безопасности (СБУ) в соответствии с принципами альянса. Об этом 7 апреля сообщили в Facebook посольства Соединенных Штатов на Украине

Бороться с РФ, а не обдирать предпринимателей: в чем суть реформы СБУ © из открытых источников Кристина Квин провела встречу с депутатом от «Слуги народа» Марьяной Безуглой.

«Отличная встреча с народным депутатом Марьяной Безуглой сегодня. Благодарны за возглавляемую ею работу над законопроектом об СБУ. Реформирование Службы в соответствии с евроатлантическими принципами и лучшими практиками является ключевым шагом на пути Украины в НАТО», — написала Квин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генсекретарем Альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что «НАТО — это единственный путь к окончанию войны на Донбассе».

В Госдепе США не дали конкретного ответа на вопрос о позиции Вашингтона по поводу возможного вступления Украины в НАТО.

В Кремле предупредили, что вступление Украины в НАТО может лишь усугубить вооруженный конфликт в Донбассе.