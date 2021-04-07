Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин провела встречу с депутатом от «Слуги народа» Марьяной Безуглой.
«Отличная встреча с народным депутатом Марьяной Безуглой сегодня. Благодарны за возглавляемую ею работу над законопроектом об СБУ. Реформирование Службы в соответствии с евроатлантическими принципами и лучшими практиками является ключевым шагом на пути Украины в НАТО», — написала Квин.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генсекретарем Альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что «НАТО — это единственный путь к окончанию войны на Донбассе».
В Госдепе США не дали конкретного ответа на вопрос о позиции Вашингтона по поводу возможного вступления Украины в НАТО.
В Кремле предупредили, что вступление Украины в НАТО может лишь усугубить вооруженный конфликт в Донбассе.