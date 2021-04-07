Ранее власти Украины заблокировали три главных оппозиционных телеканала страны — NewsOne, «112 Украина» и ZIK за якобы пророссийскую пропаганду. В оппозиции считают, что указ президента Владимира Зеленского принят с многочисленными юридическими нарушениями, и готовы отстаивать телеканалы в судах.
Эксперт пояснил, что против объективных журналистов сегодня действуют те, кто уже полностью согласился работать в рамках агитации и пропаганды на режим внешнего управления некогда независимой Украины.
«Причем именно журналисты уже без всяких на то понуканий, проплат и стимулов сами выступают давителями и душителями свободы слова. Как известно, сами украинские журналисты подали заявление в СБУ на телеканал «Наш», где появлялись экс-премьер Украины Николай Азаров и представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник», — указал Скачко.
На Украине еще остаются люди, которые пытаются отстаивать объективную журналистику, но это возможно только благодаря их личному профессионализму и мужеству, несмотря на попытки силового воздействия со стороны властей, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.