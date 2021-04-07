Сегодня на Украине завершается «эпохальная битва» между журналистами, которые придерживаются профессиональных стандартов, и теми, кто пытается их задавить. Об этом рассказал киевский журналист Владимир Скачко в интервью изданию Украина.ру

Скачко рассказал, чем для Украины обернется конфликт между США и РФ © кадр из видео Украина.ру Владимира Зеленского принят с многочисленными юридическими нарушениями, и готовы отстаивать телеканалы в судах.

Эксперт пояснил, что против объективных журналистов сегодня действуют те, кто уже полностью согласился работать в рамках агитации и пропаганды на режим внешнего управления некогда независимой Украины.

«Причем именно журналисты уже без всяких на то понуканий, проплат и стимулов сами выступают давителями и душителями свободы слова. Как известно, сами украинские журналисты подали заявление в СБУ на телеканал «Наш», где появлялись экс-премьер Украины Николай Азаров и представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник», — указал Скачко.

На Украине еще остаются люди, которые пытаются отстаивать объективную журналистику, но это возможно только благодаря их личному профессионализму и мужеству, несмотря на попытки силового воздействия со стороны властей, заключил собеседник издания.

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