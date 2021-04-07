Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) пришел к выводу, что образование необычных тромбов в сочетании с низким содержанием тромбоцитов должны быть внесены в список побочных эффектов британской вакцины AstraZeneca. Об этом сказано в пресс-релизе регулятора, обнародованном 7 апреля

Как утверждается, комитет рассмотрел все имеющиеся в настоящее время доказательства, включая рекомендации специальной группы экспертов.

«EMA напоминает медицинским работникам и людям, которые получают вакцину, о возможности очень редких случаев образования тромбов в сочетании с низким уровнем тромбоцитов в течение двух недель после вакцинации», — сказано в заявлении EMA.

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Сгустки крови у вакцинированных образовались в венах головного мозга и брюшной полости, а также в артериях наряду с низким уровнем тромбоцитов, иногда с кровотечением.

Однако пока исследователям не удалось выявить, в чем конкретно заключаются факторы риска.

Получившим вакцину регулятор посоветовал немедленно обратиться за медицинской помощью, если у них появятся симптомы такой комбинации образования тромбов и низкого уровня тромбоцитов.

Между тем смерть от тромбоза после вакцинации AstraZeneca может наступать внезапно, как показал случай украинской военной, умершей спустя две недели после вакцинации прямо во время разговора на улице. Ее смерть попала на видео.

Несмотря на эти риски, ЕМА все же советует европейцам продолжать вакцинацию. Однако ряд стран ЕС, включая Германию, прекратили использование вакцины.

После этого еще десятки стран Евросоюза в марте также остановили применение британского препарата.