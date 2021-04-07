Как утверждается, комитет рассмотрел все имеющиеся в настоящее время доказательства, включая рекомендации специальной группы экспертов.
«EMA напоминает медицинским работникам и людям, которые получают вакцину, о возможности очень редких случаев образования тромбов в сочетании с низким уровнем тромбоцитов в течение двух недель после вакцинации», — сказано в заявлении EMA.
По его данным, большинство зарегистрированных случаев тромбоза произошли у женщин в возрасте до 60 лет в течение двух недель после вакцинации.
Сгустки крови у вакцинированных образовались в венах головного мозга и брюшной полости, а также в артериях наряду с низким уровнем тромбоцитов, иногда с кровотечением.
Однако пока исследователям не удалось выявить, в чем конкретно заключаются факторы риска.
Получившим вакцину регулятор посоветовал немедленно обратиться за медицинской помощью, если у них появятся симптомы такой комбинации образования тромбов и низкого уровня тромбоцитов.
Между тем смерть от тромбоза после вакцинации AstraZeneca может наступать внезапно, как показал случай украинской военной, умершей спустя две недели после вакцинации прямо во время разговора на улице. Ее смерть попала на видео.
Несмотря на эти риски, ЕМА все же советует европейцам продолжать вакцинацию. Однако ряд стран ЕС, включая Германию, прекратили использование вакцины.
После этого еще десятки стран Евросоюза в марте также остановили применение британского препарата.