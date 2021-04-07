Республики Донбасса понимали, что нельзя устраивать какую-то борьбу за власть, когда они сами еще не отстояли свою собственную независимость, иначе это может сыграть на руку противнику, сказал глава ДНР.
«У харьковских друзей было обманчивое впечатление, что нужно возглавить процесс, все оттянуть на себя, и тогда все поедет. Но в итоге все (кто выдавал себя за главных. — Ред.) сели в камеры», — заявил Пушилин.
12 мая 2014 года состоялся референдум, в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской народных республик.
После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.
Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.
По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.