В Харькове люди изначально боролись за власть, а не за становление республики, поэтому, в отличие от Донбасса, они в этом проиграли, сказал глава ДНР Денис Пулишин на пресс-конференции в Донецке 7 апреля

Республики Донбасса понимали, что нельзя устраивать какую-то борьбу за власть, когда они сами еще не отстояли свою собственную независимость, иначе это может сыграть на руку противнику, сказал глава ДНР.

«У харьковских друзей было обманчивое впечатление, что нужно возглавить процесс, все оттянуть на себя, и тогда все поедет. Но в итоге все (кто выдавал себя за главных. — Ред.) сели в камеры», — заявил Пушилин.

Три дня, которые потрясли Харьков. Краткая история ХНР © РИА Новости, Игорь Чекачков | Перейти в фотобанк

После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.