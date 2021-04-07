Ранее крымские власти заявили о намерении подать судебный иск к бывшему президенту Украины Петру Порошенко и еще четверым лицам из-за ущерба, причиненного водной, энергетической, транспортной и продовольственной блокадами региона.
Украинская сторона своими блокадами навредила Крыму лишь с точки зрения дополнительных расходов, потому что пришлось реализовывать масштабные проекты, пояснил эксперт.
«На днях я видел интервью вице-премьера Хуснуллина (человек из строительного комплекса), который курирует Крым и все крымские проекты, и он как раз рассказывал, что проекты, которые призваны обеспечивать потребности региона в воде даже в засушливые сезоны, практически реализованы. Проблема наших соседей в том, что они все время что-то ломают и портят. Но это логика школьника. Пока они сами не выздоровеют, бессмысленно с ними что-то обсуждать. Электричество им тоже никто отключать не будет. Мы же не дикари, чтобы что-то отключать», — указал Мартынов.
Теоретически Россия вообще могла бы Днепр перекрыть в районе Смоленска, направив его течение в другую сторону, но она не собирается действовать столь радикальными методами, добавил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.