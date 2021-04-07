Люди в самые трудные минуты шли защищать республику, брали в руки оружие, отстаивали свою честь, подчеркнул глава ДНР.
«Донецкая республика могла закончиться в здании бывшего ОГА (донецкая областная государственная администрация. — Ред.), если бы не было массовой поддержки людей, где-то совершения подвига. Каждый выходил и делал то, что мог, каждый вносил лепту в котел "Русской весны"», — заявил Пушилин.
12 мая 2014 года состоялся референдум, в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской Народных Республик.
После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.
Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.
По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.