Гражданское самосознание жителей Донбасса стало одним из главных факторов в формировании Донецкой и Луганской Народных Республик, сказал глава ДНР Денис Пулишин на пресс-конференции в Донецке 7 апреля

Люди в самые трудные минуты шли защищать республику, брали в руки оружие, отстаивали свою честь, подчеркнул глава ДНР.

«Донецкая республика могла закончиться в здании бывшего ОГА (донецкая областная государственная администрация. — Ред.), если бы не было массовой поддержки людей, где-то совершения подвига. Каждый выходил и делал то, что мог, каждый вносил лепту в котел "Русской весны"», — заявил Пушилин.

«Уже не 2014 год»: Пушилин заявил, что ДНР просчитывает все шаги Киева © из личного архива Дениса Пушилина

После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.