Вооруженные силы Российской Федерации находятся на ее территории, где это необходимо, и никому не угрожают. Об этом в комментарии журналистам заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает 7 апреля РИА Новости

Обязаны быть начеку: в Кремле рассказали о перемещениях войск РФ © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Россия никому не угрожала и не угрожает и ни для кого не представляет угрозу. Российские вооруженные силы находятся там, на территории России, где это признано необходимым и целесообразным. И будут там так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и верховным главнокомандующим», — разъяснил пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что не имеет сведений о возможной передислокации войск в будущем.

Ранее Песков заявил, что передвижения войск РФ не представляют угрозу ни для одной страны мира, в том числе для Украины, однако Россия «очень внимательно относится к своей собственной безопасности».

На днях Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе.

При этом пресс-секретарь президента РФ заявил, что пока в Кремле не видят каких-то действенных усилий со стороны Украины по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Он отметил, что в случае появления войск США на Украине России придется принять меры для обеспечения собственной безопасности.

Власти народных республик Донецка и Луганска заявляют об усилении обстрелов со стороны украинской армии и подготовке Киева к войне в обозримом будущем.