На видео Кличко облачился в защитный костюм и отправился поговорить с врачами и пациентами больницы. Затем на брифинге он поделился новостями о ситуации с коронавирусом в Киеве.
«Хочу подчеркнуть, что некоторые коммунальные медучреждения, принимающие больных коронавирусом киевлян, уже заполнены. Некоторые даже больше чем на 100 процентов», — рассказал градоначальник.
В частности, по словам Кличко, городская больница №3, где он побывал вчера вечером, работает уже на 110 процентов от мощности. Это значит, что приходится добавлять новые койки, чтобы принять всех пациентов с коронавирусом, которых привозит скорая.
«Те люди, которые не хотят прививаться, которые считают, что ковида не существует, я бы хотел, чтобы они побывали в нашей больнице и увидели наших пациентов», — добавил главврач больницы Петр Иващенко.
Медик призвал людей более ответственно относиться к мерам предосторожности во время пандемии.
За последние сутки на Украине зафиксировали 15 415 новых случаев коронавируса. В Киеве заболели 1417 человек за сутки, 1092 — в Киевской области.
С понедельника из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом в Киеве начал действовать усиленный карантин. Однако около 30% заведений его нарушают, согласно данным Нацполиции.