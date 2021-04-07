Мэр Киева Виталий Кличко побывал в инфекционном отделении киевской больницы, где лечат пациентов с коронавирусом. Видео он показал 7 апреля во время онлайн-брифинга

Такси втридорога, ресторан по договорённости. В Киеве начался локдаун © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Хочу подчеркнуть, что некоторые коммунальные медучреждения, принимающие больных коронавирусом киевлян, уже заполнены. Некоторые даже больше чем на 100 процентов», — рассказал градоначальник.

В частности, по словам Кличко, городская больница №3, где он побывал вчера вечером, работает уже на 110 процентов от мощности. Это значит, что приходится добавлять новые койки, чтобы принять всех пациентов с коронавирусом, которых привозит скорая.

«Те люди, которые не хотят прививаться, которые считают, что ковида не существует, я бы хотел, чтобы они побывали в нашей больнице и увидели наших пациентов», — добавил главврач больницы Петр Иващенко.

Медик призвал людей более ответственно относиться к мерам предосторожности во время пандемии.

За последние сутки на Украине зафиксировали 15 415 новых случаев коронавируса. В Киеве заболели 1417 человек за сутки, 1092 — в Киевской области.

С понедельника из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом в Киеве начал действовать усиленный карантин. Однако около 30% заведений его нарушают, согласно данным Нацполиции.