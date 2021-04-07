Заявления о наступлении Киева в Донбассе являются «накручиванием ситуации», на самом деле Украина идет политико-дипломатическим путем. Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью texty.org.ua 7 апреля

Пушилин высказался о необходимости всеобщей мобилизации в ДНР © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».

«Они же накручивают ситуацию и на оккупированных территориях, мол, Украина пойдет в наступление. Пытаются таким образом мобилизовать "боевой дух" в окопах. Хотя на самом деле мы идем политико-дипломатическим путем к освобождению наших людей и наших территорий», — подчеркнул Резников.

Ранее в ДНР сообщили о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также констатировал большое количество провокаций ВСУ на линии соприкосновения. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения Минских соглашений.