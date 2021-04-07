Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины соберется на заседание в эту пятницу, 9 апреля. О темах, которые обсудит СНБО, 7 апреля сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на источники в правительстве

«В эту пятницу, 9 апреля, СНБО продолжит введение санкций против контрабандистов, дополнив санкционный перечень прошлой неделе фамилиями тех, кто не вошел в топ-10, но имеет существенное влияние на "рынке контрабанды"», — сообщает издание.

СНБО ввел санкции против десяти «королей» контрабанды © president.gov.ua

Согласно подсчетам Института социально-экономической трансформации, за год через «конверты» проходит около 60 млрд грн, а бюджет Украины из-за них ежегодно недосчитывается примерно 18 млрд грн.

На прошлом заседании, 2 апреля, СНБО ввел санкции против десяти «королей контрабанды». Их счета и имущество были заблокированы. Также санкции ввели в отношении 68 связанных с ними компаний.