«В эту пятницу, 9 апреля, СНБО продолжит введение санкций против контрабандистов, дополнив санкционный перечень прошлой неделе фамилиями тех, кто не вошел в топ-10, но имеет существенное влияние на "рынке контрабанды"», — сообщает издание.
Кроме того, санкции СНБО грозят бенефициарам конвертационных центров. По данным «Зеркала недели», по состоянию на февраль на Украине действовало около 600 таких центров, обеспечивающих уклонение от уплаты налогов.
Согласно подсчетам Института социально-экономической трансформации, за год через «конверты» проходит около 60 млрд грн, а бюджет Украины из-за них ежегодно недосчитывается примерно 18 млрд грн.
На прошлом заседании, 2 апреля, СНБО ввел санкции против десяти «королей контрабанды». Их счета и имущество были заблокированы. Также санкции ввели в отношении 68 связанных с ними компаний.
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