Находиться на территории Украины сент-винсентцы и гренадинцы смогут на протяжении 90 дней, в следующий раз они смогут посетить Украину не ранее, чем через все те же 90 дней после отбытия с украинкой территории.
Аналогичное правило применяется и к гражданам Украины, которые решат посетить экзотическую страну в Карибском бассейне.
Отметим, этнический состав этого островного государства весьма пестрый, там живут потомки индейцев-карибов, африканских рабов, индусов и португальцев.
Долгое время входившая в состав Британской империи страна получила независимость в 1979 году, но осталась частью Британского содружества.
Следует отметить, что киевский режим давно пытается выпросить у Великобритании безвизовый режим, но безуспешно. Максимум, на что могут рассчитывать в отдаленном будущем украинцы, это упрощение получения британских виз.