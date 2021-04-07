Граждане карликового государства Сент-Винсент и Гренадины смогут беспрепятственно посещать Украину, теперь для этого им не нужно получать украинскую визу, рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале 7 апреля

Находиться на территории Украины сент-винсентцы и гренадинцы смогут на протяжении 90 дней, в следующий раз они смогут посетить Украину не ранее, чем через все те же 90 дней после отбытия с украинкой территории.

На правах колонии. Как Европа шантажирует Украину отказом от безвиза © Андрей Лубенский

Отметим, этнический состав этого островного государства весьма пестрый, там живут потомки индейцев-карибов, африканских рабов, индусов и португальцев.

Долгое время входившая в состав Британской империи страна получила независимость в 1979 году, но осталась частью Британского содружества.

Следует отметить, что киевский режим давно пытается выпросить у Великобритании безвизовый режим, но безуспешно. Максимум, на что могут рассчитывать в отдаленном будущем украинцы, это упрощение получения британских виз.