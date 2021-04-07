К примеру, такие слова, как «дупа», «гепа» и «мандрика» — это полонизмы, которые употребляются для обозначения ягодиц. Чаще всего, по словам автора, эти слова используются на Западной Украине.
Еще одно довольно известное заимствованное из польского языка слово — «курва».
«Как правило, оно используется в качестве общего эмоционального ругательства или означает женщину свободного нрава наряду со словами "лярва", "шлёндра", "хвойда" и "хлёрка"», — пишет Манчук.
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