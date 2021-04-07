В украинском языке, помимо общеизвестной бранной лексики, существует и другая, образованная от контактов с другими языками, например, с польским. Об этом в своей статье пишет автор Украина.ру Андрей Манчук

К примеру, такие слова, как «дупа», «гепа» и «мандрика» — это полонизмы, которые употребляются для обозначения ягодиц. Чаще всего, по словам автора, эти слова используются на Западной Украине.

Вайло и мандрика. Краткий словарь настоящего украинского мата

«Как правило, оно используется в качестве общего эмоционального ругательства или означает женщину свободного нрава наряду со словами "лярва", "шлёндра", "хвойда" и "хлёрка"», — пишет Манчук.

Полный словарь украинских ругательств вы можете найти в статье на сайте Украина.ру