Во Львове депутата горсовета Ольгу Посыпанко застали за крайне неприличным для чиновника занятием: попыткой воспользоваться «звонком другу» прямо в общественном транспорте. Таким образом женщина хотела избежать штрафа. Об этом 7 апреля сообщил Zaxid.net

Львов отказался от покупки 100 белорусских автобусов © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Однако самое примечательное в этой истории то, что Посыпанко не просто предприняла попытку избежать штрафа в 140 гривен (390 рублей), но даже пыталась воспользоваться связями в городском совете.

В итоге штраф депутату все же пришлось заплатить, в довесок к нему пошла и подпорченная репутация.