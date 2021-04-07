Событие произошло в троллейбусе №29, курсирующем от аэропорта до Львовского национального университета. В нем ехала 41-летняя депутат местного горсовета от «Европейской солидарности», и, вероятно, об этом никто бы и не узнал, если бы не выяснилось, что она путешествует зайцем.
Однако самое примечательное в этой истории то, что Посыпанко не просто предприняла попытку избежать штрафа в 140 гривен (390 рублей), но даже пыталась воспользоваться связями в городском совете.
В итоге штраф депутату все же пришлось заплатить, в довесок к нему пошла и подпорченная репутация.