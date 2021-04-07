Хлеб может быть полезен, но может и нанести организму смертельный вред. Об опасности привычного продукта на днях рассказал российский врач-диетолог Алексей Ковальков в своем блоге в YouTube

Врач указал на опасность, которая таится в хлебе.

Цены на хлеб: эксперт огорчил украинцев © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Это нас убивает, разрушает нашу поджелудочную», — заявил Ковальков.

Хлеб вызывает зависимость из-за того, что в нем содержатся экзорфины. Однако стоит отказаться от привычки есть все с хлебом, посоветовал врач.

Энергетическая ценность хлеба, даже если съесть один его кусочек, чересчур высока для средних нагрузок современного человека. Чтобы ее потратить, придется час заниматься спортом или подняться на вершину башни Москва-сити.

Полностью отказываться от хлеба не стоит, но необходимо ограничить его в своем рационе, заключил врач.