Врач указал на опасность, которая таится в хлебе.
Дело в том, что у этого продукта высокий гликемический индекс. У хлеба он составляет 80 единиц, в то время как у сахара — 65. Инсулина, который вырабатывает поджелудочная железа, может не хватать для его усвоения, и она из-за этого работает на износ.
«Это нас убивает, разрушает нашу поджелудочную», — заявил Ковальков.
Хлеб вызывает зависимость из-за того, что в нем содержатся экзорфины. Однако стоит отказаться от привычки есть все с хлебом, посоветовал врач.
Энергетическая ценность хлеба, даже если съесть один его кусочек, чересчур высока для средних нагрузок современного человека. Чтобы ее потратить, придется час заниматься спортом или подняться на вершину башни Москва-сити.
Полностью отказываться от хлеба не стоит, но необходимо ограничить его в своем рационе, заключил врач.