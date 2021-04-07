Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте бывшего депутата Верховной Рады Семена Семенченко. Об этом 7 апреля Офис генпрокурора сообщил агентству Интерфакс-Украина

«Мера пресечения — безальтернативное содержание под стражей — оставлена апелляционным судом в силе», — говорится в сообщении.

Ранее Печерский районный суд Киева избрал для Семенченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога.

Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко подозреваются в создании незаконного вооруженного формирования — частной военной компании (ЧВК), которая работала вне интересов Украины. 24 марта Служба безопасности Украины раскрыла и пресекла ее деятельность.