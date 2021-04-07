«Мера пресечения — безальтернативное содержание под стражей — оставлена апелляционным судом в силе», — говорится в сообщении.
Ранее Печерский районный суд Киева избрал для Семенченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога.
Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко подозреваются в создании незаконного вооруженного формирования — частной военной компании (ЧВК), которая работала вне интересов Украины. 24 марта Служба безопасности Украины раскрыла и пресекла ее деятельность.