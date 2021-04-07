Артистка выложила в сеть свой снимок, на котором в специальной программе изменила причёску, выбрав вариант с чёлкой.
«Настроение — хе*ануть каре с чёлкой», — написала она и поинтересовалась у подписчиков, стоит ли это делать.
Большинство фолловеров ответило, что делать этого не стоит, и лишь одна подписчица предложила подождать ровно сутки и идти к парикмахеру только в том случае, если за 24 часа стойкое желание поменяться не пройдёт.
Мужская половина подписчиков певицы обратила внимание на другую деталь снимка: вырез на мокром купальнике артистки оказался настолько глубоким, что открыл обзор практически до пояса, очертив идеальные пропорции груди Каминской.
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В начале марта Слава Каминская объявила о распаде группы «НеАнгелы», в которой она с 2006 года работала с другой украинской певицей Викторией Смеюхой.
Обе исполнительницы заявили, что будут отдельно друг от друга строить сольную карьеру. Смеюха поклонников пока ничем не порадовала, а Каминская уже выпустила 26 марта свой первый трек «911».