В прошлом году Антонюк представляла Украину в качестве ведущей «Славянского базара», ранее она неоднократно принимала участие в фестивале.
Она допустила, что ее имя в анонсе появилось, поскольку организаторам надо было указать хоть кого-то.
«Я не знаю, что будет сегодня вечером, не то что будет через полгода. Все зависит от обстоятельств, в том числе от состояния здоровья. Учитывая события, происходящие в нашей стране и в Беларуси, учитывая политическую ситуацию, я стараюсь ничего не говорить и не планировать», — заявила Антонюк.
Ранее вести фестиваль «Славянский базар» отказались украинские ведущие Тимур Мирошниченко и Андрей Доманский. Кроме того, не приедет на фестиваль под давлением фанатов в соцсетях украинская певица Maruv.
«Славянский базар» в Витебске назначен на 14-19 июля. Фестиваль проводится с 1992 года, у его истоков стояли Россия, Белоруссия и Украина.