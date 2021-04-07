Режиссер-постановщик ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины Оксана Антонюк в комментарии «Детектор медиа» 6 апреля заявила, что не получала приглашения быть ведущей фестиваля «Славянский базар» в Белоруссии и узнала о своем имени в его анонсе из СМИ

В прошлом году Антонюк представляла Украину в качестве ведущей «Славянского базара», ранее она неоднократно принимала участие в фестивале.

Она допустила, что ее имя в анонсе появилось, поскольку организаторам надо было указать хоть кого-то. Следите за «Базаром»: почему украинцы против фестиваля в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Я не знаю, что будет сегодня вечером, не то что будет через полгода. Все зависит от обстоятельств, в том числе от состояния здоровья. Учитывая события, происходящие в нашей стране и в Беларуси, учитывая политическую ситуацию, я стараюсь ничего не говорить и не планировать», — заявила Антонюк.

Ранее вести фестиваль «Славянский базар» отказались украинские ведущие Тимур Мирошниченко и Андрей Доманский. Кроме того, не приедет на фестиваль под давлением фанатов в соцсетях украинская певица Maruv.

«Славянский базар» в Витебске назначен на 14-19 июля. Фестиваль проводится с 1992 года, у его истоков стояли Россия, Белоруссия и Украина.