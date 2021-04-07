Резников считает, что развитие крымско-татарского языка на Украине — это cвязь с Крымом, которую якобы пытается разорвать Россия. Также, по его словам, подготовленная концепция станет первым шагом для создания стратегии развития крымско-татарского языка на 2022-2032 годы.
«Состояние крымско-татарского языка является критическим сегодня. Оккупация обострила эти проблемы. Язык надо спасать», — заявил он.
В частности, планируется обеспечить трансляцию языка между украинским и крымско-татарским народами.
Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории. Кроме того, Киев считает, что все, кто посещает полуостров, обязаны спросить разрешение у украинских властей и заезжать в Крым через территорию Украины.