Министерство по вопросам реинтеграции и временно оккупированных территорий Украины подготовило проект концепции развития и популяризации крымско-татарского языка на период до 2032 года. Об этом 7 апреля заявил вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников на заседании Кабмина, которое транслировалось в YouTube

Захарова указала на очередной украинский исторический фейк © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк «Состояние крымско-татарского языка является критическим сегодня. Оккупация обострила эти проблемы. Язык надо спасать», — заявил он. В частности, планируется обеспечить трансляцию языка между украинским и крымско-татарским народами. Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории. Кроме того, Киев считает, что все, кто посещает полуостров, обязаны спросить разрешение у украинских властей и заезжать в Крым через территорию Украины.