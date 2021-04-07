Он отметил, что российское гражданство у членов семьи государственного служащего может быть угрозой для национальной безопасности Украины.
«Вы меня спросили, считаю ли я это угрозой. Я считаю, что это может быть угрозой, если это действительно так», — заявил Данилов.
По данным издания, в июне 2019 года Баканов рассказал, что его жена Оксана Лазаренко во время распада СССР получила российский паспорт. С 1998 года она проживает на Украине с постоянным видом на жительство и находится в процессе оформления украинского гражданства.
В декларациях на должности главы СБУ Баканов указывает Лазаренко как гражданку Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения СНБО касательно двойного гражданства украинцев. Кабинет министров должен подготовить законы, чтобы граждане с двойным гражданством не могли претендовать на работу в государственных структурах.