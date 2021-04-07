Российское гражданство жены главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова могло бы быть угрозой для страны. Об этом 7 апреля в интервью Lb.ua заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов

Он отметил, что российское гражданство у членов семьи государственного служащего может быть угрозой для национальной безопасности Украины.

«Вы меня спросили, считаю ли я это угрозой. Я считаю, что это может быть угрозой, если это действительно так», — заявил Данилов.

Иван Баканов: кто он © скриншот с видео "Телеканал Прямий" | скриншот с видео "Телеканал Прямий" | Перейти в фотобанк Оксана Лазаренко во время распада СССР получила российский паспорт. С 1998 года она проживает на Украине с постоянным видом на жительство и находится в процессе оформления украинского гражданства.

В декларациях на должности главы СБУ Баканов указывает Лазаренко как гражданку Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения СНБО касательно двойного гражданства украинцев. Кабинет министров должен подготовить законы, чтобы граждане с двойным гражданством не могли претендовать на работу в государственных структурах.