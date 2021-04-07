«К слову, пока по делу Матиоса идут следственные действия, он совместно с группой прокуроров путем подлога документов получил адвокатские корочки [в Луцке]. Поэтому, возможно, детективам ГБР стоит начать поиски фигуранта уголовного дела Матиоса с города Луцка, на проспекте Грушевского, 4а в гастрономе "Акрополь"», — говорится в сообщении.
В конце августа 2019 года Киевский апелляционный суд признал незаконным постановление о закрытии уголовного дела по факту вымогательства 1 миллиона долларов Матиосом и его замом Дмитрием Борзых у семьи экс-налоговика Станислава Денисюка. Суд обязал прокуратуру возобновить производство.