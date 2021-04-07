Государственное бюро расследований (ГБР) Украины разыскивает бывшего военного прокурора Анатолия Матиоса для проведения допроса в рамках уголовного дела о превышении им служебных полномочий. Об этом сообщило издание Vesti.ua 7 апреля

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