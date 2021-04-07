Отмечается, что памятник находится на балансе коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района Киева.
Также сообщается, что этот памятный знак не относится к списку объектов, подпадающих под декоммунизацию.
«Жаль, что вместо решения вопроса с демонтажем чиновники включили бюрократические механизмы только для того, чтобы ничего не переносить. Для меня дикость, что на седьмом году войны у нас в столице стоит памятник дружбы с агрессором. Конечно, мы его демонтируем, но сопротивление чиновников поражает", — отметила депутат.
В ответе на обращение Киевский городской совет по инициативе членов общины города или представлению депутатов обещает рассмотреть вопрос и принять решение о демонтаже памятника в честь дружбы Киева и Москвы.
Памятник был установлен в парке на ул. Якубовского еще в 2001 году.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.