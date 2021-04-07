Киевская власть отказалась демонтировать памятник дружбы Киева и Москвы, который расположен в Голосеевском районе города. Об этом 7 апреля свидетельствует ответ из столичной городской государственной администрации депутату горсовета Алине Михайловой, передает LB.ua

Отмечается, что памятник находится на балансе коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района Киева.

Также сообщается, что этот памятный знак не относится к списку объектов, подпадающих под декоммунизацию. В Одессе облили фекалиями памятник «воинам АТО» © facebook Валерия Пузика

«Жаль, что вместо решения вопроса с демонтажем чиновники включили бюрократические механизмы только для того, чтобы ничего не переносить. Для меня дикость, что на седьмом году войны у нас в столице стоит памятник дружбы с агрессором. Конечно, мы его демонтируем, но сопротивление чиновников поражает", — отметила депутат.

В ответе на обращение Киевский городской совет по инициативе членов общины города или представлению депутатов обещает рассмотреть вопрос и принять решение о демонтаже памятника в честь дружбы Киева и Москвы.

Памятник был установлен в парке на ул. Якубовского еще в 2001 году.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.