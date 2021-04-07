Каждый третий пациент после заболевания коронавирусом страдает от психических расстройств. Об этом сообщается в журнале The Lancet Psychiatry 6 апреля

Нищета, депрессия, алкоголизм: до чего доводит коронавирус © CC0, Pixabay выводам пришли исследователи Оксфордского университета, которые изучили данные электронных медкарт более 200 тысяч пациентов, в основном жителей США, которые переболели коронавирусом.

Ученые выяснили, что 33,6% переболевших имели неврологические или психиатрические осложнения спустя полгода после подтвержденного COVID-19, причем для 12,8% — это был первый подобный зарегистрированный диагноз. При этом такие последствия были более распространены именно после коронавируса, а не гриппа или других респираторных инфекций.

Самая большая вероятность психических расстройств оказалась у пациентов после тяжелого течения заболевания и госпитализации. Это может быть инсульт, внутричерепное кровотечение, деменция и психотические расстройства.

Наиболее частыми диагнозами после COVID-19 были тревожные расстройства (17%), аффективные расстройства (14%), расстройства, связанные со злоупотреблением психоактивными веществами (7%) и бессонница (5%).

Ранее к аналогичным выводам пришли ученые из Милана (Италия), в одном из госпиталей которого в течение месяца исследовались на предмет психических нарушений 402 взрослых, перенесших COVID-19. Было доказано, что переболевшие коронавирусом часто страдают от посттравматического синдрома, депрессии и обсессивно-компульсивных нарушений.

Исследователь Роберт Йолкен из Медицинской школы Джонса Хопкинса (США) также считает, что коронавирус способствует развитию тревожных расстройств, бессонницы и деменции.