Российский певец и продюсер Филипп Киркоров опубликовал на днях в Instagram фото, где он запечатлен вместе с соведущей вручения премии ЖАРА Music Awards Ксенией Собчак

«Праздник Музыки удался! Нарядные артисты, жаркие номера и сногсшибательные ведущие. Впервые вёл мероприятие с Ксенией Анатольевной», — написал Киркоров.

«Больше чем дружба»: Киркоров и Лазарев подогрели слухи о себе © Киркоров/Instagram Филипп Киркоров в непривычно сдержанном образе, он выбрал дизайнерский костюм в черно-белых тонах и разноцветную обувь.

Ксения Собчак поверх черного боди надела прозрачную зеленую сетку и широкий пояс, дополнив комплект изумрудными туфлями на шпильке.

«Собчак где-нибудь да прилепится. Хоть жара, хоть холод…» «Жесть», «Вкуса ноль», «Филипп украсит любую женщину», «Вобла в сетку рыболовную попала», «Ну Собчак, это что за наряд, ой пипец», «Ксения Анатольевна! А что не голая?» — высказались подписчики Киркорова.

Вручение премии состоялось в московском Крокус Сити Холле. Награду «Альбом года» получила украинская группа Artik & Asti, а киевлянку Светлану Лободу признали «певицей года».