Мать певицы украинского происхождения Наташи Королёвой Людмила Порывай на днях поделилась с подписчиками в Instagram кадрами из своей повседневной жизни, однако даже на простые снимки из кафе и с прогулки получила волну хейта по поводу своей внешности

«Ах, как же хочется порой… бокал вина и выходной», — подписала снимки Порывай.

«Опять эта безумная женщина себя рекламирует», «Ужас фото, с головой у мамаши Наташи не всё ладно», «Пчёлы покусали что ли?», «Таких ночью увидишь и сляжешь от испуга», «Бухает она, это лицо одутловатое, такое у тех, кто часто пьёт», «Да… красота неописуяемая…», «Верник в парике?» — прокомментировали внешний вид пожилой дамы пользователи.

Бывают под постами женщины и позитивные отзывы о её весёлом нраве и неугасаемом оптимизме, но таких записей значительно меньше. Поклонники пожилой дамы связывают это с эпатажным характером звёздной матери и отсутствием меры.

Так, к своему 75-му дню рождения Порывай сделала фотосессию во всём розовом в стиле Барби, чем немало удивила не только случайных зрителей, но и верных фанатов.

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Людмила Порывай — заслуженный деятель культуры Украинской ССР, работала хормейстером, телеведущей, была дирижером хоровой капеллы «Светоч», профессором консерватории на Украине. Какое-то время Порывай жила и работала с дочерью — певицей Наташей Королевой — в Москве, на данный момент проживает в Майами, США.