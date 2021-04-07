«Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены», — заявила она.
Днем ранее похожее заявление сделали в Вашингтоне. Представитель Белого дома Джен Псаки сказала, что решение о вступлении Украины в НАТО находится в компетенции его руководства.
Этому предшествовало то, что президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генсекретарем Альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что «НАТО — это единственный путь к окончанию войны на Донбассе», а получение государством плана действий по членству в НАТО станет «настоящим сигналом для РФ».
В Кремле на это ответили, что вступление Украины в НАТО лишь усугубит вооруженный конфликт в Донбассе.