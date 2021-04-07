Президенту Украины Владимиру Зеленскому сейчас смертельно опасно наведываться на передовую у линии соприкосновения сторон в Донбассе, сказал военный корреспондент Александр Коц у себя в Telegram 7 апреля

Ранее появилась информация о том, что Офис президента Украины готовит поездку Зеленского на линию фронта в Донбассе, где он встретится с украинскими военными.

«Ох, зря сейчас Зеленский едет в Донбасс, ой как зря. Для него это сейчас смертельно опасно. Какой повод в случае чего развернуть наконец масштабное наступление. А устраивать этот "случай чего" заинтересованные в войне умеют, достаточно малайзийский боинг вспомнить», — отмечает Коц.

Дети на войне. Ангелов Донбасса стало больше © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк Дмитрий Песков выразил обеспокоенность тем, что Киев может готовить провокации в Донбассе, которые приведут к войне.

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире издания Украина.ру рассказал, что киевский режим готовит масштабное вторжение на горловском и донецком направлениях до 2 мая.

По его словам, украинским военным в случае наступления на Донецкую Народную Республику ставится задача быстро занять города Донецк и Горловку с тем, чтобы использовать их жителей как заложников.

Он подчеркнул, что силы Народной милиции ДНР готовятся к таким действиям киевского режима, и выразил уверенность в том, что украинской стороне не удастся реализовать данный сценарий.