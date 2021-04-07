Донецкая Народная Республика не остановится на существующих границах, если Украина пойдет в наступление. Об этом на пресс-конференции, которая состоялась 7 апреля, рассказал глава республики Денис Пушилин

«Желание освободить территории [Донбасса, подконтрольные Киеву] у русских, которые сейчас находятся в несопоставимых условиях, такое желание есть. (…) Мы сделаем все возможное, чтобы большая война не началась, но если Украина сделает этот шаг, то где мы остановимся, никто сейчас не скажет», — сказал он.

Донбасс: хотят ли русские войны? © REUTERS, Alexander Ermochenko Даниил Безсонов заявил, что киевский режим готовит масштабное наступление на Донецк и Горловку, которое начнется до 2 мая. Об этом свидетельствует стягивание Киевом живой силы и военной техники к линии соприкосновения в Донбассе, пояснил он.

В Кремле отметили, что не оставят без поддержки ДНР и ЛНР в случае агрессии Киева.