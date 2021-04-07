Мёртвая рыба разгневала посетителей украинского супермаркета

В городе Белая Церковь Киевской области в одном из магазинов сети «Велмарт» в аквариуме наравне с живой плавала дохлая рыба. Об этом на днях рассказали в Telegram-канале «Народный ревизор»

В Telegram-канале опубликовали ролик, в котором видно, что среди живых и готовых к покупке рыб кружится трупик. Мертвая рыба медленно всплывает на поверхность.

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Предположительно, дело в том, что сотрудники супермаркета недостаточно внимательно следят за ситуацией в аквариуме, редко его чистят или запускают в него слишком много рыб.

«В итоге мёртвая рыба плавает рядом с нормальными особями, отравляя всю воду в аквариуме», — отметили авторы паблика.

Ранее в одном из одесских супермаркетов сети «Сильпо» покупатели наткнулись на тухлые помидоры.