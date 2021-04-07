Усиление напряженности в Донбассе, в непосредственной близости от российских границ, оказывает негативное эмоциональное воздействие на рынки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости 7 апреля

В последние дни рубль заметно ослабляется: в среду курс доллара возрос выше 78 рублей впервые с ноября 2020 года. Евро на Мосбирже торгуется дороже 92 рублей.

Журналисты, задавая вопрос Пескову, связали ослабление рубля с обострением ситуации вокруг Донбасса, в частности после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил проверку боеготовности армии России по всей стране.

«Конечно же, нагнетание напряженности в непосредственной близости от наших границ — это фактор, который скорее имеет негативное эмоциональное воздействие на рынки. К сожалению, это обычная практика. Но, еще раз повторяю, в целом макроэкономическая ситуация абсолютно стабильна, предсказуема», — сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли эскалация конфликта в Донбассе повлиять на российскую экономику.

Донбасс: хотят ли русские войны? © REUTERS, Alexander Ermochenko

«Я думаю, что все-таки наши соответствующие ведомства, правительство и Центробанк держат ситуацию под контролем», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают возможность повторения ситуации, аналогичной «черному вторнику» 2014 года, когда произошел резкий обвал курса из-за ситуации в Донбассе.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.