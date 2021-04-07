Украинская певица Камалия 6 апреля поделилась в Instgram снимком, на котором она в шутку душит мужа, а он — её, посмеявшись над стереотипами об отношениях в браке

На фото Камалия с мужем схватили друг друга за горло, изображая сложные отношения супругов. «Ночевала в кустах»: Камалия рассказала о романе, который был до мужа © Камалия/Инстаграм

«Сегодня Всемирный день счастливого мужа. Давайте сохраним двухминутное молчание и оценим некоторые цитаты из реальной жизни "известных" мужей», — написала Камалия.

Она привела изречения о браке философов, актеров, политиков и спортсменов. В частности, певицу порадовали слова голливудского актера Брэда Питта: «Брак — красивый лес, где Прекрасные Олени убивают Храбрых Львов».

В комментариях пару поздравили с крепким браком и оценили «мудрые цитаты».

Певица Камалия замужем за миллиардером, британско-украинским бизнесменом пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром уже 18 лет, пара воспитывает двух девочек-двойняшек.