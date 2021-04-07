Ялта и Севастополь вошли в топ-3 самых популярных российских городов для поездок на майские каникулы. В результате этого в Крыму выросла стоимость аренды жилья. Об этом сообщил портал «Новости Крыма»

«В эти майские каникулы Крым очень популярен у россиян. Спрос превысил даже уровень того, что был на допандемийных каникулах в мае 2019-го года — на 30%», — отметил один из аналитиков «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

«Крым. Отечество. Навсегда» №58: УкрСМИ: танки в Крыму — Украина готова ответить © кадр из видео Украина.ру

В среднем в Ялте туристы планируют провести 7 суток, в Севастополе — 5 суток, в Алуште — 2 суток.

В топ-10 самых популярных городов для майских каникул в РФ также вошли Санкт-Петербург, Казань, Кисловодск, Калининград, Сочи, Москва и Волгоград.