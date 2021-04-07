«В эти майские каникулы Крым очень популярен у россиян. Спрос превысил даже уровень того, что был на допандемийных каникулах в мае 2019-го года — на 30%», — отметил один из аналитиков «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.
Повышение спроса привело к росту стоимости аренды жилья. По сравнению с маем 2019 года средняя стоимость аренды жилья в Ялте выросла на 24%, достигнув 3050 рублей, в Севастополе — на 19% (2830 рублей), в Алуште — на 5% (2530 рублей).
В среднем в Ялте туристы планируют провести 7 суток, в Севастополе — 5 суток, в Алуште — 2 суток.
В топ-10 самых популярных городов для майских каникул в РФ также вошли Санкт-Петербург, Казань, Кисловодск, Калининград, Сочи, Москва и Волгоград.