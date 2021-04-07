Украинский рэпер и видеоблогер, экс-участник группы «Грибы» Киевстонер (Альберт Васильев) снялся в российском кинокомиксе «Майор Гром: Чумной доктор». В сети появился ролик из фильма с его участием, а также интервью, где он рассказывает о съемках

Не просто комиксы. Как украинцы превратили картинки в пропаганду © РИА Новости, Кристина Афанасьева | Перейти в фотобанк

«О,… легавый, вам чуть шо, сразу сделай шо-то по-братски», — отнекивается персонаж Киевстонера.

«Я и так на твои делюги глаза закрываю. Хорошо, что твоя мамка не знает, чем ты тут занимаешься», — отвечает ему Гром.

Часть зрителей полагает, что Киевстонер — лучший второстепенный персонаж фильма и отлично сыграл самого себя. Однако один из комментаторов заявил, что «пухляш с бородкой» единственный играет «прям отвратительно», но под конец это превращается «в настолько плохо, что даже хорошо в комедийном смысле».

«Майор Гром: Чумной доктор» вышел в прокат с 1 апреля. Он снят по мотивам комиксов о майоре Громе российского издательства Bubble Studios. Действие происходит в Санкт-Петербурге. Майор полиции Игорь Гром спасает город от вершащего самосуд Чумного доктора.