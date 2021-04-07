Ранее управление Народной милиции ДНР заявило о начале призыва на территории республик Донбасса. По данным управления, сейчас для этого задействовали 200 человек. Все они будут участвовать добровольно.
«Сейчас <…> необходимости проводить полную мобилизацию нет», — сказал Пушилин.
Он отметил, что действующих военизированных и воинских подразделений хватает для выполнения задач и реагирования на изменения ситуации.
Ранее глава ДНР заявил, что то количество техники и личного состава, которое сейчас стянуто к линии соприкосновения в Донбассе, говорит о том, что Украина готова к возобновлению полномасштабных боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также констатировал большое количество провокаций украинских военных на линии соприкосновения. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения Минских соглашений.