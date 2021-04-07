В Донецкой Народной Республике нет необходимости проводить общую мобилизацию. Об этом 7 апреля заявил глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции, трансляция которой велась в YouTube

ОБСЕ подтвердила гибель мальчика в Донбассе. Украина продолжает лгать © antifashist.online

«Сейчас <…> необходимости проводить полную мобилизацию нет», — сказал Пушилин.

Он отметил, что действующих военизированных и воинских подразделений хватает для выполнения задач и реагирования на изменения ситуации.

Ранее глава ДНР заявил, что то количество техники и личного состава, которое сейчас стянуто к линии соприкосновения в Донбассе, говорит о том, что Украина готова к возобновлению полномасштабных боевых действий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также констатировал большое количество провокаций украинских военных на линии соприкосновения. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения Минских соглашений.