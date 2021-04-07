Министерство иностранных дел Украины осудило акт вандализма в отношении мемориального знака на месте захоронения хана Кубрата в селе Малая Перещепина Полтавской области. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба МИД на своем сайте

«Правоохранительные органы уже начали расследование с целью оперативного раскрытия этого преступления и наказания виновных в акте вандализма. Эта провокация не повлияет на развитие дружеских отношений Украины и Болгарии, а сам мемориальный знак должен быть восстановлен как можно быстрее», — говорится в сообщении.

Ранее украинские СМИ сообщили о том, что в селе Малая Перещепина неизвестные сделали подкоп и свалили мемориальный знак болгарскому хану Кубрату, могилу которого нашли в 1912 году. Партия Порошенко устроила акцию против мемориала погибшим 2 мая 2014 года в Одессе © Украинаюру/Стрингер

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 298 (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса Украины.

Хан Кубрат в VII веке объединил болгар в союз под названием Великая Болгария. В 1912 году возле села Малая Перещепина нашли Перещепинский клад и место захоронения хана, где установили памятную стелу.