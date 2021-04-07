«Отдельных норм, которые бы касались иностранцев, по возрасту, полу — таких ограничений нет», — заявил он.
При этом Демченко напомнил, что для всех категорий граждан действует правило, согласно которому каждый въезжающий должен сообщить цель своего визита. В противном случае во въезде будет отказано.
Ранее в сети появилась информация о том, что мужчин в возрасте от 18 до 60 лет из Белоруссии и России на границе не пропускают украинцы.
Осенью 2020 года президент Украины Владимир Зеленский издал указ о привлечении на Украину белорусских «предпринимателей и высококвалифицированных специалистов». Соответствующая нота была 14 октября вручена в Минске послу Украины. Это было сделано во время протестов.