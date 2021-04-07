Избрание меры пресечения уволенному главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому перенесли на неделю из-за его неявки. Заседание 7 апреля транслировала в YouTube «Судебная власть»

Глава КСУ Тупицкий просит Разумкова о помощи © Facebook, КСУ

Прокурор подал ходатайство о принудительном приводе Тупицкого. Однако суд в удовлетворении ходатайства отказал.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отменил указ экс-президента Виктора Януковича «О назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины».

Меру пресечения Тупицкому должны избрать по подозрению в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкупом свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

На прошлой неделе Печерский районный суд перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Тупицкому из-за акции протеста под судом. Следствие просит взять Тупицкого под залог в размере 45 тысяч 400 грн (почти 128 тысяч рублей), а также обязать Тупицкого не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями и сотрудниками секретариата КСУ, не посещать помещение и здание КСУ, сдать на хранение документы для выезда за границу.