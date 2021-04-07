На сайте Североатлантического альянса появилась украинская версия страницы

Госдеп США уклонился от ответа о позиции по вступлению Украины в НАТО © Public domain / Loren сайта НАТО украинцам автоматически первой будет показываться версия на украинском языке.

Также на ресурсе есть французская, английская и русская версии.

Ранее СМИ сообщили, что один из сайтов НАТО был взломан, и в результате там появилось сообщение о том, что Альянс начинает операцию Svinosotnya, якобы направленную против Украины. Взломщики сайта Оперативного учебного центра НАТО заявили, что военная кампания «спровоцирована агрессивными украинскими действиями по отношению к России и ее союзникам» и якобы Киев не оставил Альянсу иного выбора, поэтому «Украина должна быть уничтожена».