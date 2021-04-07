Во Львовской области составили протокол в отношении учительницы, травившей учеников за их внешний вид. Об этом 7 апреля сообщил портал FaceNews.ua

Почти каждый третий украинский подросток стал жертвой онлайн-буллинга © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк составлен в отношении директора лицея №2 в Сосновке, 67-летней Натальи Щербань.

Наказание по этой статье предусматривает от 850 грн (2,3 тыс. руб.) до 1,7 тыс. грн (4,7 тыс. руб.) или общественные работы от 20 до 40 часов.

По данным издания, Щербань в разговоре с 10-классниками позволяла себе резкие высказывания в отношении их внешнего вида. В частности, она упрекала подростков за джинсы с дырками и шали, а также обратила внимание одной из школьниц на целлюлит.

Ученики записали аудио разговора Щербань с учениками и обнародовали в Facebook.