Протокол об административном нарушении по статье 173-4 КУоАП (буллинг участника образовательного процесса) был составлен в отношении директора лицея №2 в Сосновке, 67-летней Натальи Щербань.
Наказание по этой статье предусматривает от 850 грн (2,3 тыс. руб.) до 1,7 тыс. грн (4,7 тыс. руб.) или общественные работы от 20 до 40 часов.
По данным издания, Щербань в разговоре с 10-классниками позволяла себе резкие высказывания в отношении их внешнего вида. В частности, она упрекала подростков за джинсы с дырками и шали, а также обратила внимание одной из школьниц на целлюлит.
Ученики записали аудио разговора Щербань с учениками и обнародовали в Facebook.