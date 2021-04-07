Власти Киева решили принимать более радикальные ограничительные меры в связи с коронавирусом, поскольку, несмотря на запрет, люди ходят на работу, а субъекты хозяйствования продолжают работать и принимать посетителей. Об этом 7 апреля заявил глава Госпродпотребслужбы столицы Олега Рубана в эфире «Украина 24»

«Субъекты хозяйствования уже перестали бояться штрафов, потому что они рассматриваются на суде, и у них есть надежда их отбить. Поэтому мы идем дальше и будем прекращать деятельность этих учреждений на уровне разрешительных документов», — заявил Рубан.

В пример он привел столичную частную общеобразовательную школу «Мидгард», которая, несмотря на запрет, продолжала работать в обычном режиме. Местные власти уже направили документы для лишения ее лицензии. В Киеве 30% заведений нарушают карантин — полиция © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Заведено дело по статье «нарушение санитарных правил». Санкция статьи предусматривает штраф или лишение свободы до 3 лет.

В субботу, 3 апреля, на Украине установили антирекорд по новым случаям коронавируса за весь период эпидемии. За сутки подтвердили более 20 тысяч новых случаев.

Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу, более половины украинцев не хотят вакцинироваться.